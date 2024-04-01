Самый дешевый кроссовер Toyota на базе Suzuki показали впервые

Бюджетный кроссовер Toyota Urban Cruiser Taisor готовят к выходу на рынок. Это самая дешевая модель японской компании в сегменте. Машину впервые показали официально, она получила яркий дизайн.

Новую модель Toyota Urban Cruiser Taisor 2024 года продемонстрировали на канале компании в Youtube. Это новый бюджетный кроссовер японского бренда. Автомобиль компактный и очень дешевый – с ориентировочной ценой от около 10 000 долларов.

Дизайн – очень современный. Крупная решетка, многоуровневая передняя светотехника, контрастная окраска кузова, перетекающие плоскости – выглядит эффектно.

Откуда мы это знаем? Ведь видео демонстрирует затемненный силуэт машины, и рассмотреть детали пока трудно. Но дело в том, что новая Toyota Urban Cruiser Taisor является фактически клоном бюджетного кроссовера Suzuki Fronx. Модель Toyota будет отличаться деталями наподобие бамперов.

В линейке ожидаются 1,2-литровый 92-сильный бензиновый двигатель и 1,0-литровый 100-сильный турбомотор. Также может появиться 1,5-литровый агрегат на 105 л.с., который будет доступен с 48-вольтной гибридной установкой.

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