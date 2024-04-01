Сколько стоит идеальный Daewoo Lanos в Украине и какой пробег. Фото

Daewoo Lanos – настоящая автомобильная классика для украинского авторынка. В том числе из-за того, что эту модель производили в Запорожье. Однако конкретный экземпляр удивил своей ценой, состоянием и пробегом, даже несмотря на возраст.

OBOZ.UA нашел в продаже очень интересный б/у Lanos в Украине. Владелец отмечает пробег в 20 000 км. Удивительное число для автомобиля 2006 года.

Можно было предположить, что пробег не настоящий. Однако, судя по фото, машина в хорошем состоянии. Это подтверждают и в объявлении. Как и хорошее оснащение (по меркам Daewoo Lanos): передние электрические стеклоподъемники, сигнализация, центральный замок.

Цена этого б/у Daewoo Lanos – 6 200 долларов. Это довольно большая сумма, учитывая, что за такие деньги можно приобрести более крупные и престижные Ford Mondeo или Mazda 6 того же возраста. Однако пробег будет в десять раз больше.

С другой стороны, потенциальному покупателю этого Lanos еще предстоит убедиться в реальном пробеге машины. Продавец отмечает, что готов к проверке на СТО.

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