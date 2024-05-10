Самый дешевый кроссовер Tesla показали в новом виде. Фото

Самый дешевый кроссовер Tesla многие покупатели ожидают увидеть в обновленном виде в довольно скором времени. О рестайлинге Tesla Model Y разговоры идут все чаще. Один из вариантов дизайна машины показали в сети.

Цифровой художник Theottle изобразил подобную машину в стиле Model 3. Все основные элементы автор выполнил в том же формате, что мы увидели у компактного электрического седана.

В дизайне Tesla Model 3 после рестайлинга произошли изменения: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме бумеранга.

Максимальный запас хода новой Tesla Model 3 2024 модельного года в модификации Long Range составляет 629 км. С дисками на 18 дюймов запас хода Tesla Model 3 Long Range увеличивается до 678 км. Базовая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода.

По всей видимости, похожую программу изменений можно ожидать и для кроссовера. С другой стороны, компания пока ничего об этом не сообщала.

OBOZ.UA ранее показывал новый дешевый электрический кроссовер из Китая.