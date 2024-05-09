Новый соперник Toyota RAV4 от Geely приятно удивил ценой. Фото

Новый кроссовер Geely Galaxy E5 2024 года приятно удивил ценой. Автомобиль сравним по размерам с Toyota RAV4 и фактически соперничает с ней в общем сегменте. Хотя китайский автомобиль, конечно, уступает почти во всем, о чем прекрасно знают поклонники японского автопрома.

Детали о дешевом китайском кроссовере сообщили в CarNewsChina. Новый Geely Galaxy E5 получил современную наружную светотехнику, пластичные бамперы и задние фонари в стиле устаревших моделей Renault. Китайский автопром как он есть.

Длина автомобиля составляет 4615 мм при колесной базе в 2750 мм, ширина – 1901 мм, а высота равна 1670 мм. Крупный кузов, который сравним по размерам с RAV4 и Kia Sportage, предлагает пять посадочных мест.

В салоне Geely Galaxy E5 установлены два дисплея. Есть электрорегулировки кресел, вентиляция и массаж, беспроводная зарядка для смартфона.

Новый электромобиль Geely Galaxy E5 оснащен силовой установкой мощностью 218 л.с. Официальный запас хода составляет 500 км (делим в 1,5 раза). Цена Geely Galaxy E5 – от 21 000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, Ford решил отказаться от усиленной разработки новых электрокаров в пользу моделей с ДВС.