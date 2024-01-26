Самый дешевый кроссовер Tesla готовится побить рекорд мировых продаж

В прошедшем году на мировом рынке наблюдалось противостояние очень разных машин. Больше всего внимания к себе привлек самый дешевый кроссовер Tesla – Model Y. Этот электромобиль готовится побить рекорд мировых продаж и обогнать знаменитый японский кроссовер.

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Об этом рассказывает Carscoops. Разные по всем параметрам модели боролись в 2023 году за кошельки покупателей в рейтингах продаж по всему миру. По итогам года Model Y одержала победу над Dacia Sandero в Европе.

Аудитория у этих автомобилей совершенно разная и совсем не пересекается. Дело как в потребительских качествах каждой машины, так и в стоимости. Цена Dacia Sandero начинается приблизительно с 10 000 евро.

В то время как Tesla Model Y стоит минимум 45 000 евро. Разница в цене – 4,5 раза! И, тем не менее, на европейском рынке эти две модели оказались как никто близки в рейтингах продаж.

Однако американский электрокар может пойти дальше и способен возглавить мировые продажи. В 2023 году Model Y достигла 1,23 миллиона проданных машин. Ожидается, что по этому показателю модель обгонит Toyota RAV4.

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