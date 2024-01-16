Самый дешевый кроссовер Porsche показали на фото до премьеры

Самый дешевый кроссовер Porsche готовят к премьере. Компания перед дебютом модели Macan показала несколько фото, которые проливают свет на дизайн долгожданной электрической машины.

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Об этом сообщает Motor1. Линейка электромобилей Porsche сегодня насчитывает только Taycan. Но вскоре в ней появится более дешевая модель – кроссовер Macan EV с большим запасом хода и высокой мощностью.

На официальных фото показали современный салон Porsche Macan EV 2025 модельного года с несколькими крупными экранами – один из них установлен напротив переднего пассажира.

В линейке нового Porsche Macan EV будет несколько модификаций. Но, по информации производителя, все они получат большую батарею емкостью 100 кВтч и запас хода более 500 км.

Мощность зарядки обещают до 270 кВт. Благодаря этому восполнить запас хода с 10 до 80% удастся за 22 минуты. А четырех минут зарядки хватит, чтобы проехать 100 км.

Топовый вариант кроссовера предложит силовую установку мощностью 603 л.с. Ожидается, что бензиновые варианты у модели тоже появятся. Но их, скорее всего, не будут продавать в Европе. Премьера Porsche Macan 2024 года ожидается 25 января.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, китайцы готовят к выходу на рынок новый необычный кроссовер.