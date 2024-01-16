Китайцы удивили дизайном недорогого кроссовера Changan. Фото

Новый недорогой Changan Qiyuan E07 из Китая – необычная альтернатива самым модным электрокарам. Эту нишу сейчас занимают кроссоверы и пикапы, однако новинка со своим удивительным дизайном объединила в себе сразу все.

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О машине сообщает Carscoops. Автомобиль готовят к выходу на рынок, китайский электромобиль уже полностью готов к производству. Выглядит Changan Qiyuan E07 необычайно самобытно для китайской машины. Сам формат можно назвать экспериментальным.

Но и в целом дизайн очень оригинальный. Конечно, заметны некоторые отсылки – например, к Pontiac Aztek в задней части. Но о присущем автомобилям из КНР копировании здесь речь не идет.

У машины современное оснащение. В списке есть крупный монитор информационно-развлекательного комплекса, проекция показателей на ветровое стекло перед водителем.

Известно, что в движение электрический пикап-кроссовер Changan Qiyuan E07 приводит электрическая силовая установка на 338 л.с. Позже появятся два мотора в составе полноприводной трансмиссии. Запас хода пока не сообщается.

Напомним, OBOZ.UA уже показывал доступный кроссовер Hyundai, который получил стильный дизайн.