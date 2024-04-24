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Самый дешевый кроссовер Mitsubishi дебютировал с французским дизайном. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,5 т.
Mitsubishi ASX

Новый кроссовер Mitsubishi ASX 2025 модельного года показали на официальных фото. Это самая дешевая модель японской компании в сегменте SUV на глобальном рынке. Машину с французским дизайном рассекретили полностью перед поступлением в продажу.

Компактная модель Mitsubishi ASX 2 поколения основана на французском кроссовере Renault Captur. После обновления изменилась внешность, об этом сообщили на сайте автопроизводителя.

Спереди изменилось все: появились современные узкие фары, решетка с необычным рисунком, совсем другие бамперы спереди и сзади. В целом программа изменений соответствует рестайлингу Renault Captur 2024 года, но японская модель отличается оформлением передней части (кроме фар) и, конечно, логотипами.

Mitsubishi ASX

Моторы Mitsubishi ASX 2025 модельного года будут представлять 1-литровый бензиновый агрегат мощностью 91 л.с. и двигатель на 1,3 л (140 и 160 л.с.). Также в линейке есть гибридный вариант на 143 силы.

Скоро компактный автомобиль отправится в продажу на европейском рынке и в Австралии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про знаменитую японскую машину, которую решили снять с производства.