Самый дешевый кроссовер Mitsubishi дебютировал с французским дизайном. Фото

Новый кроссовер Mitsubishi ASX 2025 модельного года показали на официальных фото. Это самая дешевая модель японской компании в сегменте SUV на глобальном рынке. Машину с французским дизайном рассекретили полностью перед поступлением в продажу.

Компактная модель Mitsubishi ASX 2 поколения основана на французском кроссовере Renault Captur. После обновления изменилась внешность, об этом сообщили на сайте автопроизводителя.

Спереди изменилось все: появились современные узкие фары, решетка с необычным рисунком, совсем другие бамперы спереди и сзади. В целом программа изменений соответствует рестайлингу Renault Captur 2024 года, но японская модель отличается оформлением передней части (кроме фар) и, конечно, логотипами.

Моторы Mitsubishi ASX 2025 модельного года будут представлять 1-литровый бензиновый агрегат мощностью 91 л.с. и двигатель на 1,3 л (140 и 160 л.с.). Также в линейке есть гибридный вариант на 143 силы.

Скоро компактный автомобиль отправится в продажу на европейском рынке и в Австралии.

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