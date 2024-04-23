Недорогого соперника Toyota Camry от Subaru решили снять с производства. Фото

Японский седан Subaru Legacy – известный недорогой соперник Toyota Camry. Модель известна благодаря особому стилю, хорошему оснащению и высокой безопасности. Но производитель решил снять этот автомобиль с производства.

Детали сообщает Motor1. Главная причина остановки производства с 2025 года – низкие продажи Subaru Legacy. В США, на ключевом рынке для модели, продажи держатся на уровне 25 000 машин в год.

Производителю этого недостаточно. Ведь ранее этот седан был намного популярнее. Но сегодня подобные автомобили теряют покупателей.

Ранее компания показала обновленную Subaru Legacy. Комплектация Limited теперь оснащена люком с электроприводом, рулевым колесом с подогревом и 11,6-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с GPS-навигацией, аудиосистемой премиум-класса Harman Kardon и системой мониторинга состояния водителя DriverFocus.

Как всегда, модель поставляется с полноприводной трансмиссией даже в базовом исполнении. Цена Subaru Legacy, которая скоро отправится в продажу, составляет 24 895 долларов.

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