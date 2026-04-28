Самый дешевый кроссовер Jeep показали впервые на фото

Новый Jeep Avenger 2027 готовят к премьере как самый дешевый кроссовер производителя на глобальном рынке. Автомобиль получит изменения в дизайне, машину впервые показали на фото.

Видео дня

Бюджетный кроссовер Jeep Avenger 2027 модельного года уже выехал на дороги в качестве прототипа для ходовых испытаний перед дебютом. Кроссовер показывает Carscoops. Производитель рассекретил серию тизеров, которые не показывают подробностей, но подогревают интерес. Однако уже можно отметить подсветку между фарами.

В линейке моделей Jeep Avenger есть несколько модификаций: бензиновая, гибридная, электрическая. Недавно производитель отправил в продажу полноприводный гибрид Jeep Avenger 4xe.

Кроссовер Avenger 4xe получил силовую установку со 136-сильным ДВС объемом 1,2 л и двумя электромоторами по 28 сил каждый. Один из них направляет энергию на задние колеса и обеспечивает машине полный привод.

Jeep Avenger 4xe лучше подготовлен к бездорожью. Клиренс увеличили до 21 см. Доступны режимы движения "Снег", "Песок и грязь", "Спорт" и "Авто". Ожидается, что все модификации останутся в линейке модели Jeep Avenger 2027 года.

