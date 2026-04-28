Buick удивил новым дешевым кроссовером по цене Duster. Фото

Новый кроссовер Buick Electra E7 2026 года рассекретили как современный автомобиль по цене Renault Duster. Автомобиль приятно удивил покупателей, которые восприняли эту машину крайне позитивно.

Модель Buick Electra E7 от General Motors показали на новых фото после официальной премьеры. Кроссовер присоединился к самой современной линейке Buick.

Новый Buick Electra E7 2026 года – это бюджетный кроссовер с длиной кузова 4850 мм при колесной базе в 2850 мм. Дизайн получился по-своему стильным. Авторы сумели создать аккуратный образ с плавными линиями. Внешне автомобиль соответствует премиальному позиционированию бренда Buick, пускай машина получилась совсем недорогой.

Модель Buick Electra E7 оснащена гибридной силовой установкой с 221-сильным электромотором. Покупатели могут выбрать один из двух ДВС – мощностью 97 и 154 л.с. Общий запас хода, по официальным данным, достигает 1630 км.

Цена Buick Electra E7 2026 года – от 23 400 долларов. Смешная сумма за такой автомобиль, но это предложение только для Китая. Там модели Buick очень популярны из-за любви старой коммунистической верхушки к автомобилям этого бренда. Очередная новинка вызвала ажиотаж – машина собрала 10 000 заказов за 90 минут.

