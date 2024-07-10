Самый дешевый кроссовер Ford получит новую силовую установку. Фото

Компактный кроссовер Ford Puma является самым дешевым в линейке автопроизводителя. У модели появится новая модификация с другой силовой установкой в 2024 году. Этот автомобиль показали на фото.

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Изображения публикует Carscoops. На базе модернизированной модели готовятся запустить электромобиль. Именно такую машину показали на фото. Классическое обстоятельство – пленка с пестрым узором на кузове. Детали от нас скрывают, но мы знаем, что автомобиль получит переработанную переднюю часть с новыми фарами и бампером.

Технической информации о полностью электрической модификации кроссовера пока нет. Новый Ford Puma EV может получить силовую установку мощностью 136 л.с. и возможность восполнить около 80 км запаса хода за 10 минут благодаря 100-киловаттной зарядке.

Однако компания наверняка предложит и более мощные варианты. Новый Ford Puma 2024 после рестайлинга получил совсем немного переработанную переднюю часть с новыми фарами и бампером. На корме изменений произошло еще меньше. В целом рестайлинг получился очень осторожным. Бензиновый кроссовер Puma предложат с двигателями на 125, 155, и 170 л.с.

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