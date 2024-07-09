Новинка в деталях: самый доступный кроссовер Alfa Romeo показали на фото

Долгожданный компактный кроссовер Alfa Romeo Junior 2024 года ранее рассекретили официально. Это самый доступный кроссовер итальянского производителя. Теперь новинку показали на красивых фото со всеми деталями.

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OBOZ.UA напоминает, что автомобиль фактически является измененным вариантом кроссоверов других компаний, которые входят в состав концерна Stellantis. Однако внешность у модели получилась уникальная.

Интересно, что название автомобиля пришлось изменить – до премьеры новинка называлась Alfa Romeo Milano. Однако в Италии законодатели остались недовольны тем, что именем итальянского города назвали машину, которую будут производить в Польше.

Дизайн Alfa Romeo Junior демонстрирует новую стилистику компании. Здесь множество резких линий, необычные фары с интегрированными ДХО и эффектные задние фонари. Неизменный элемент – треугольная щитовидная решетка спереди.

Итальянский компактный кроссовер Alfa Romeo построили на той же платформе, которую используют Fiat 600, Opel Mokka, Peugeot 2008 и Jeep Avenger. Покупателям предложат несколько силовых установок на выбор.

Гибрид Alfa Romeo Junior получил мощность 136 л.с. А электромобиль в базовом варианте предлагает 156 л.с. и 410 км запаса хода от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Alfa Romeo Junior Veloce – более мощный электрокар с 280-сильной отдачей. Старт продаж ожидается до конца года.

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