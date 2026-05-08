Самый дешевый кроссовер Dacia станет экономичнее. Фото

Бюджетная модель Dacia Sandero Stepway дебютировала после обновления как самый дешевый кроссовер румынского бренда. Но производитель не останавливает программу модернизации и сделает автомобиль экономичнее.

В бюджетном сегменте низкий расход топлива особенно важен. Вдобавок каждый автопроизводитель следит за соблюдением жестких экологических стандартов. Для этого к дебюту готовят новую Dacia Sandero Stepway Hybrid. Про машину стало известно Motor.es.

На дороги выехал предсерийный прототип для испытаний. Никаких изменений в дизайне не ожидается. Разве что появятся шильдики Hybrid.

Бюджетник Dacia Stepway после рестайлинга получил новую внешность в стиле стандартного хэтчбека Dacia Sandero. Изменились бамперы и светотехника. Появился аккуратный декор. В палитре есть новые оттенки кузова: янтарно-желтый и песчаный.

Гибрид Dacia Sandero Stepway получит 155-сильную установку, которая есть в других моделях компании и состоит из бензинового двигателя объемом 1,8 л и двух электромоторов. В линейке уже есть менее мощные модификации (1,2 л) на 100-120 л.с.

