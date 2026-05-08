Opel превратит китайский кроссовер в свою новую дешевую модель

Opel не скрывает курс на полную электрификацию модельного ряда. Под крылом материнского концерна Stellantis работать в этом направлении намного легче. А в основе следующей дешевой модели используют китайский кроссовер.

Видео дня

Как стало известно Motor.es, в качестве основного донора технических компонентов рассматривают китайский электромобиль Leapmotor B10. В КНР его цена стартует примерно с 15 000 евро, но в Европе машина вдвое дороже. Это ориентир для нового электрокара Opel.

Stellantis частично владеет компанией Leapmotor, поэтому такое техническое сотрудничество кажется логичным. Немецкая компания не раскрыла подробностей, но показала первый тизер. Внимание пока привлекает фирменная передняя часть с эффектной светотехникой.

Официальный запас хода Leapmotor B10 от производителя заявлен на уровне 360 и 430 км (в зависимости от батареи). Мощность составляет 218 л.с. На такие же характеристики может рассчитывать новый бюджетный кроссовер Opel.

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA, Opel уже рассекретил новый мощный электромобиль.