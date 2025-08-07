Самый дешевый кроссовер Cadillac станет современнее. Фото

После прекращения производства Cadillac XT4 компактная модель Cadillac XT5 станет самым дешевым кроссовером американского бренда. Эту машину сделают современнее и будут продавать вместо электрокара.

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Как стало известно Motor1, Cadillac отказался от планов полной электрификации модельного ряда на фоне замедления рынка EV. Поэтому XT5, которому почти исполнилось 10 лет, все же получит преемника в 2027 году.

Интерес покупателей к этому кроссоверу вырос, а новая машина станет еще популярнее и, возможно, получит гибридную силовую установку. Не исключено, что производитель адаптирует для США китайский одноименный автомобиль.

При этом до конца 2025 года ожидается завершение американских продаж модели Cadillac XT4 (производство в США уже остановили). Продажи этого кроссовера в последнее время снижались. Ожидалось, что производство приостановят лишь на несколько месяцев, но в компании приняли более радикальное решение о модели.

Завод Fairfax Assembly в Канзасе отправят на модернизацию перед производством нового поколения недорогих электромобилей Chevrolet Bolt. Пока неизвестно, получит ли Cadillac XT4 преемника в США.

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