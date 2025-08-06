В Украине появился новый кроссовер Toyota дешевле RAV4. Фото

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross 2026 модельного года показали официально после модернизации. Машина уже появилась в Украине. Это модель для самого популярного сегмента кроссоверов, но дешевле более крупной RAV4.

Видео дня

О рестайлинге Toyota Corolla Cross было известно заранее. Однако производитель сохранял секретность и скрывал подробности. Теперь недорогую модель Toyota показали со всеми обновками. А украинские продажи уже стартовали.

Спереди после фейслифтинга установили более эффективные фары с необычной графикой. Внимание привлекает бампер с крупными воздухозаборниками.

Сзади появились фонари с измененной графикой и другой бампер. В оснащении предложат новые легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов.

Производитель в очередной раз сосредоточится на экономичных гибридных силовых установках, которые японская компания непрерывно совершенствует. Модель получила 197-сильный гибрид. Цена Toyota Corolla Cross в Украине – от 1 549 000 гривен.

OBOZ.UA ранее рассказывал о проблеме с низкими ценами китайских автомобилей.