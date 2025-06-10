Самый дешевый кроссовер Audi на базе VW впервые показали официально

Новая Audi Q3 2026 модельного года станет самым дешевым кроссовером немецкого бренда. Автомобиль, который в следующем поколении вновь построили на базе VW Tiguan, впервые показали официально.

Видео дня

Производитель сам показал машину до премьеры. Модель Audi Q3 займет место базового кроссовера после прекращения производства Audi Q2. Мы можем посмотреть на первые тизеры, которые скорее интригуют, чем раскрывают дизайн.

Кроссовер Audi Q3 2026 модельного года ранее отправился на тесты, в ходе которых машину старались скрывать. Традиционно кузов оклеили пленкой, чтобы мы не могли увидеть детали.

Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее – крупные блоки фар, а выше установлены отдельные ДХО. Задние фонари разглядеть в деталях не удалось. Вероятно, их соединят длинной полосой.

Модель Audi Q3 2026 года получит бензиновые двигатели, которые будут соответствовать современным экологическим стандартам. Появится в линейке и плагин-гибрид, батарею которого можно подзаряжать от внешней сети. Премьера модели следующего поколения состоится 16 июня.

OBOZ.UA уже сообщал про успешные недорогие модели Dacia.