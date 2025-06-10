Самые дешевые автомобили от Renault стали хитами: сколько стоят модели Dacia
Знаменитые бюджетные модели Dacia от Renault очень популярны на рынке. Машины стали настоящими хитами благодаря низким ценам, широкому ассортименту и удачному позиционированию. Хотя это интересно на фоне современного рынка.
Внимание на успех Dacia обратили в Carscoops. В качестве примера рассмотрели рынок Германии как крупнейший и важнейший автомобильный регион в Европе. Немецкие цены на автомобили в среднем выросли на 40% с 2019 по 2024 год.
При этом цены Dacia увеличились на 48%. И бренд все равно зафиксировал рост продаж в 19%. Это связано с тем, что автомобили компании все равно остались доступными.
Цены на модели Dacia в Германии:
- Dacia Sandero – от 12 500 евро;
- Dacia Spring EV – от 16 900 евро;
- Dacia Jogger – от 18 000 евро;
- Dacia Duster – от 19 000 евро;
- Dacia Bigster – от 24 000 евро.
Общий рост цен на машины связывают с увеличением расходов на оснащение в связи с жесткими требованиями безопасности и разработкой электрифицированных силовых установок.
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