Самый дешевый Fiat подорожал сразу в 10 раз. Фото

Бюджетный электромобиль Fiat Topolino получил особую модификацию от Carrozzeria Garavini. Самая дешевая модель компании стоит около 5000 евро, но теперь подорожала в 10 раз.

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Необычную машину на базе Topolino создали в ателье Carrozzeria Garavini. Детали сообщает Carscoops. Итальянская компания не ограничилась перекраской и аксессуарами. Машину полностью переработали, за это возьмут 45 000 евро.

Автомобиль специально выполнили в ретро-стиле, чтобы подчеркнуть сходство новинки с открытыми пляжными моделями на базе классических Fiat 50-х годов прошлого столетия. Так, компактному хэтчбеку переоформили крышу и заменили все кузовные панели.

Кроме того, в ателье демонтировали водительскую и пассажирскую двери. И даже дверца багажника теперь отсутствует. Вместо нее – перекладина. Также полностью изменилось оформление передней части, появилась другая светотехника и новые колеса. В багажнике – деревянный настил.

В движение машину приводит электромотор мощностью 8 л.с. Запас хода – до 75 км. Техническую часть не меняли. Всего подготовят 10 экземпляров Fiat Topolino Carrozzeria Garavini.

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