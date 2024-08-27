Первую по-настоящему дешевую Tesla Cybertruck показали на фото

Долгожданный электрический пикап Tesla Cybertruck несколько лет назад обещали сделать доступным. Когда модель представили официально в серийном варианте, оказалось, что внедорожник подорожал в 2 раза. Однако в сети показали по-настоящему дешевый экземпляр.

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Как видно по фото, это груда сгоревшего металла и останков прочих деталей. Об этом сообщает Carscoops. Электрокар Tesla Cybertruck попал в ДТП. И загорелся – обычное дело для EV.

Разумеется, транспортное средство выгорело полностью. Водитель, кстати, погиб в своей машине. ДТП произошло в Техасе, США. Все, что осталось от пикапа, продадут на аукционе IAAI. Очевидно, это будет самый дешевый Cybertruck.

Несмотря на обещание стартовой цены до 40 000 долларов, Tesla Cybertruck поступила в продажу от 80 000 долларов. Компания сообщала, что добавит в линейку упрощенный вариант за 60 000 в 2025 году.

Однако его отменили. А самый доступный пикап теперь подорожал до $100 000.

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