Самый дешевый электроседан BMW показали на новых фото

Новая BMW i3 2027 модельного года – теперь самый дешевый электроседан компании. Полностью электрический вариант BMW 3-Series показали на официальных фото после премьеры.

электромобиль BMW выполнили в новом стиле Neue Klasse. Это дизайн с отсылками к классическим автомобилям производителя. Впоследствии этот стиль распространится на другие модели.

Новинке дали имя i3 – ранее так назывался компактный электрический хэтчбек. А непосредственно новая BMW 3-Series с ДВС дебютирует до конца 2026 года. Несмотря на почти идентичный дизайн кузовов и интерьеров, машины построены на разных платформах.

В линейке BMW i3 подготовили несколько модификаций с разной мощностью, но возглавит модельный ряд 469-сильное исполнение. С самой крупной батареей емкостью 108 кВтч запас хода достигает 900 км.

Кроме бензиновых и электрических модификаций стандартной машины (с кузовами седан и универсал), в линейке появятся варианты BMW M3 и BMW iM3 (возможное название). Это также два разных авто – с ДВС и электромоторами соответственно. В продажу новая i3 поступит уже в 2026 году.

