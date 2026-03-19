На уровне Duster: долгожданный кроссовер Kia отправился в продажу

Бюджетный кроссовер Kia EV2 2026 года дебютировал на рынке с ценой на уровне хорошо оснащенного Renault Duster. Долгожданная модель отправилась в продажу как стильный автомобиль.

Видео дня

Про новый электрокар Kia EV2 производитель рассказал официально. Машина станет самым маленьким и дешевым кроссовером в новой линейке корейского бренда. Автомобиль в первую очередь ориентируют на европейский рынок.

Внешность концепта, который предвещал появление модели, почти без изменений появилась на серийной машине. Новинка по размерам меньше Kia EV3 и поэтому доступнее.

Фактически, это бюджетная модель среди корейских электрокаров. Цена Kia EV2 2026 года – от 26 600 евро. Из-за бюджетного позиционирования большой запас хода Kia EV2 не ожидался, но машину подготовили с 60-киловаттной батареей на 440 км.

Базовый вариант предлагает блок емкостью 40 кВтч примерно на 300 км. Мощность силовых установок – от 134 до 145 л.с.

OBOZ.UA ранее рассказывал про долгожданный электромобиль BMW.