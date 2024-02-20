Самый дешевый электромобиль Volkswagen превратили в другую модель. Фото

Cupra – достаточно новый бренд концерна VW Group, который отделили от испанского SEAT и решили активно развивать. На основе самого дешевого электрокара производителя – Volkswagen ID.3 – построили новый Cupra Born VZ.

Об этом сообщили на сайте Cupra. Новый Born VZ – более мощный электрокар бренда. Модель, построенная на базе VW ID.3, получила топовую спортивную модификацию.

Силовая установка выдает 322 л.с. и 545 Нм. Запас хода Cupra Born VZ равен 570 км от батарейного блока емкостью 79 кВтч. Продажи стартуют ближе к концу 2024 года.

Ранее сообщалось, что автомобильное подразделение испанской компании SEAT, известной с 1950 года как производитель доступных автомобилей, закроют в пользу другой компании. SEAT больше не будет производить машины. Этим займется бренд Cupra, который до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании, а теперь выделен в отдельный бренд.

Cupra будет ориентироваться на гибриды и электромобили. В Vokswagen обратили внимание на положительную реакцию рынка на запуск отдельного бренда и отметили высокий спрос. В то же время популярность непосредственно SEAT снижается.

В итоге автомобильное подразделение компании решено закрыть. Однако имя останется – для производства другого транспорта (вроде скутеров) и некоторых других решений в области современной мобильности.

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