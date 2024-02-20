Toyota объявила цену на самый дешевый Land Cruiser новой линейки. Фото

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 250, который пришел на смену Toyota Prado, является самым дешевым представителем легендарной линейки для 2024 года. Производитель объявил цену долгожданной новинки.

Об этом стало известно Carscoops. Внедорожник Toyota Land Cruiser 250 совсем не похож на прошлое поколение Prado. Дизайн выполнен в ретро-стиле – очень модное решение в сегменте современных внедорожников. Внешность отсылает к моделям Toyota 80-х годов. Силуэт прямой, линии простые, облик собран из крупных геометрических элементов.

В новой генерации SUV стал крупнее. Длина Toyota Land Cruiser 250 составляет 4920 мм (колесная база – 2850 мм), ширина равна 2139 мм, а высота – 1859 мм. Платформа использована от старшей модели Toyota LC 300.

Внедорожник попал на американский рынок с гибридной силовой установкой мощностью 326 л.с. на базе 2,4-литрового бензинового двигателя. Цена Toyota LC 250 – от 55 950 долларов.

Ранее сообщалось, что для Европы модель оценили в 76 450 евро. Внедорожник оснащен 2,8-литровым дизелем мощностью 204 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. В отдельных странах будет доступен 2,4-литровый бензиновый мотор мощностью 280 л.с.

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