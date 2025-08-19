Самый дешевый электромобиль Porsche показали на новых фото

Новый Porsche Macan EV теперь является самым дешевым электромобилем немецкого бренда. Модель, которая вызвала ажиотаж на рынке, показали на новых официальных фото. А скоро этот кроссовер превратится в совсем другую машину.

OBOZ.UA напоминает, что кроссовер Porsche Macan EV собрал более 10 000 заявок за четыре недели после старта приема предзаказов. При этом в статистику не включали некоторые крупные рынка вроде Китая.

Линейка электромобилей Porsche ранее насчитывала только Taycan. Теперь в ней появилась более дешевая модель Macan EV с большим запасом хода и высокой мощностью. Машину построили на новой платформе PPE.

В линейке нового Porsche Macan EV несколько модификаций. Оба варианта получили полный привод. Версия Macan 4 предлагает 408 л.с., а топовый вариант Turbo – 639 сил. Батарея емкостью 100 кВтч обеспечивает запас хода 591-613 км в зависимости от модификации.

Bentley готовит свой самый дешевый кроссовер, который вдобавок будет наиболее доступной моделью бренда. Новинку построят на основе тех же агрегатов в рамках архитектуры PPE, что и электрический Macan.

