Недорогого соперника Toyota RAV4 от Jeep показали в другом виде

Новый кроссовер Jeep Compass в третьем поколении опять будет соперничать с Toyota RAV4 как представитель недорогого сегмента. Долгожданную модель показали в другом виде в сети.

На канале TALKWHEELS показали эту машину в рамках проекта, который демонстрирует альтернативную внешность для модели Jeep Compass 3 поколения. На новую машину, которая дебютировала недавно, кроссовер не похож. Но его выполнили в стиле предшественника.

Новый Jeep Compass 2026 модельного года стал совсем другим автомобилем. Теперь это кроссовер с геометричным дизайном в стиле внедорожника. Хотя эксплуатировать эту машину будут преимущественно в городских условиях.

Кроссовер следующей генерации разработали на платформе моделей разных брендов, которые входят в состав концерна Stellantis. Гибрид Jeep Compass 2026 предложат на 145 и 195 л.с. Электрические модификации подготовят с отдачей 213 л.с. (запас хода 500 км) и 375 сил (650 км).

Новый Compass 3 поколения должны начать производить уже в 2025 году. Для компактного кроссовера есть два завода – в Италии и Канаде. Но работы на втором предприятии пока приостановили. При этом итальянское производство стартует по графику.

