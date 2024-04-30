Самый дешевый электромобиль Cadillac удивил ценой и возможностями. Фото

Новый кроссовер Cadillac Optiq 2025 модельного года оказался самым дешевым электромобилем знаменитого американского бренда. Долгожданную модель показали на фото. Автомобиль удивил низкой ценой и своими возможностями.

Электрический кроссовер Cadillac приближается к рыночному дебюту в рамках стратегии полного перехода американского бренда на электромобили к 2030 году. А пока официально представили модель Optiq, о чем рассказывает Carscoops.

Дизайн уже показывали ранее. Теперь появились характеристики и цена Cadillac Optiq 2025. Автомобиль выполнен в актуальном стиле для электрокаров компании. Для покупателей подготовили два варианта мощностью 241 и 283 л.с.

Батарейные блоки емкостью 68 и 79 кВтч обеспечивают запас хода 536 и 600 км соответственно. Длина Optiq – 4822 мм (колесная база равна 2954 мм), ширина – 1912 мм, а высота составляет 1642 мм. Автомобиль крупный и должен получиться вместительным.

Ожидалось, что стартовая цена Cadillac Optiq приблизится к $40 000. Однако новинка оказалась дешевле – от 33 110 долларов.

OBOZ.UA ранее сообщал о новом большом кроссовере с низкой ценой.