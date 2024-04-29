У Range Rover появился неожиданный соперник за небольшую цену. Фото

Новый Dongfeng 008 – большой китайский кроссовер за небольшую цену. Размерами новинка соответствует Range Rover и даже предлагает довольно высокую мощность. Однако покупатели обратят на машину внимание только благодаря привлекательной цене.

Автомобиль получился огромным, кроссовер показали на новых фото. Детали стали известны CarNewsChina. Длина Dongfeng 008 составляет 5002 мм при колесной базе в 3025 мм, ширина равна 1972 мм, а высота – 1732 мм. Такие размеры позволили предложить 6-местный салон для больших семей.

Большой кроссовер Dongfeng 008 выполнен в современном дизайне, однако новинку легко перепутать с любым другим китайским автомобилем. Судя по всему, разрабатывать фирменный корпоративный стиль автопроизводители из КНР смысла все еще не видят.

Китайский автомобиль пока оснащают только электрической силовой установкой. Мощность составляет 272 л.с. Батарейный блок емкостью 93 кВтч по данным производителя обеспечивает 635 км запаса хода.

Совсем скоро стартуют китайские продажи. Цена Dongfeng 008 – от 30 000 долларов.

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