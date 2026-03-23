Самый дешевый электрокроссовер Audi уже готов: живые фото

Новая Audi Q4 E-Tron – самый дешевый электрокроссовер компании, как и предшественник. Производитель подготовил модернизированный автомобиль. Его показали на живых фото до премьеры.

Видео дня

Для модели Audi Q4 E-Tron подготовили обновление с целью усиления конкуренции в непростом сегменте EV. Про новую Audi Q4 E-Tron 2027 модельного года рассказывает Carscoops.

Автомобиль опять увидели на дорожных испытаниях перед дебютом. Как всегда в такой ситуации, кузов скрывают с помощью маскировочной пленки. Однако известно, что электромобиль Audi Q4 E-Tron получит другие бамперы, новую светотехнику и модернизированный комплекс систем безопасности.

Также в палитру цветов кузова добавят новые оттенки и предложат другие колесные диски. Изменения произойдут и в салоне Audi Q4 E-Tron – там появятся увеличенные мониторы.

Кроме того, производитель проведет техническую ревизию. Ожидаются более эффективные электромоторы и модернизированные батареи. Возможно, в топовом исполнении автомобиль предложит более 335 л.с., а запас хода может превысить 400 км.

