Экспертам не понравились эти кроссоверы: 10 худших автомобилей

Теперь кроссоверы – самые востребованные автомобили, в том числе и на вторичном рынке. В продаже много недорогих автомобилей в этом сегменте, но эксперты выделили 10 худших машин, которые им не понравились.

Специалисты What Car назвали кроссоверы, которые не стоит покупать. Причина – низкая надежность. Это все еще довольно современные машины. И покупатели могут посчитать, что при покупке кроссовера с пробегом можно хорошо сэкономить. Интересно, что возглавил антирейтинг Volkswagen Tiguan. Поэтому лучше выбрать другие модели.

Худшие кроссоверы в 2026 году:

Volkswagen Tiguan (с 2024 года); Kia Sportage (2016-2021); Mazda CX-60 (с 2022 года); Volkswagen ID.4 (с 2021 года); Renault Austral (С 2023 года); Nissan Ariya (с 2021 года); MG ZS Electric (2019-2025); Land Rover Discovery Sport (С 2014 года); Renault Arkana (2021-2025); Audi Q5 бензин и плагин-гибрид PHEV (с 2018 года).

Эксперты также выбрали лучшие кроссоверы, которые отличаются высокой надежностью. В список попали Opel Grandland, Toyota RAV4, Porsche Macan, Kia Niro, Mazda CX-5, Nissan Qashqai, Lexus UX, Skoda Kodiaq, Renault Scenic E-Tech.

