Nissan помог китайцам создать недорогой современный электрокар. Фото

Китайский Dongfeng разработал новый электромобиль – доступный и современный Venucia VX6. В этом помогал японский Nissan, у которого с китайским автопроизводителем создано совместное предприятие.

О машине сообщили подробности на Autohome. Официальная премьера еще не состоялась, но в сети уже показали новинку со всех сторон.

Длина кроссовера Venucia VX6 составляет 4658 мм при колесной базе в 2850 мм, ширина – 1890 мм, а высота равна 1656 мм. Габаритами китайский электромобиль близок к Hyundai Santa Fe.

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Дизайн – эффектный и футуристичный. Китайские производители выбирают подобную стилистику для всех своих продуктов.

Новый электрокар оснащен мотором на 218 л.с. и способен развить максимальную скорость 165 км/ч. Для кроссовера предложат литий-железо-фосфатный аккумулятор CATL. Его емкость и запас хода пока держатся в секрете.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, китайцы выпустили на рынок новый электрический седан. Его легко спутать с другими автомобилями, но его возможности и низкая цена являются отличительными особенностями.