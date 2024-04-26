Самый дешевый электрокар Porsche показали в подробностях: модель вызвала ажиотаж

Новый Porsche Macan ранее представили официально со всеми характеристиками. Это самый дешевый электрокар Porsche 2024 года, и эта модель уже вызвала ажиотаж на рынке. Теперь автомобиль показали в подробностях.

Кроссовер Porsche Macan EV собрал более 10 000 заявок за четыре недели после старта приема предзаказов. При этом в статистику не включали заявки из Китая, Тайваня и Японии. На канале Autogefühl опубликовали подробный обзор модели.

Линейка электромобилей Porsche ранее насчитывала только Taycan. Теперь в ней появилась более дешевая модель Macan EV с большим запасом хода и высокой мощностью. Машину построили на новой платформе PPE.

В линейке нового Porsche Macan EV будет несколько модификаций. Оба варианта получили полный привод. Версия Macan 4 предлагает 408 л.с., а топовый вариант Turbo – 639 сил. Батарея емкостью 100 кВтч обеспечивает запас хода 591-613 км в зависимости от модификации.

Мощность зарядки обещают до 270 кВт. Благодаря этому восполнить запас хода с 10 до 80% удастся за 21 минуту. А четырех минут зарядки хватит, чтобы проехать 100 км. Цена Porsche Macan EV – от 84 100 евро.

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