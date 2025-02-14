Самый дешевый электрокар Mercedes 2025 года показали до премьеры. Фото

Долгожданный Mercedes CLA 2025 года – самый дешевый электрический седан производителя в ближайшем будущем. Хотя покупателям предложат разные варианты, не только EV. Машину показали на фото до премьеры.

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Новый седан Mercedes-Benz CLA 3 поколения показывает с полностью готовым кузовом Motor1. Хотя на кузове есть маскировка, которая скрывает детали дизайна. Премьера состоится в марте.

Заметно, что боковую линию остекления выполнили в стиле огромного электромобиля Mercedes EQS. Получилось очень элегантно.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения предложит широкую гамму силовых установок. Базовый вариант получит 1,5-литровый двигатель Geely мощностью 136 л.с.

А в модификации EV Mercedes CLA станет самым доступным электрокаром бренда. Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку (270-380 л.с.). В топовой модификации с батарейным блоком емкостью 85 кВтч ожидается запас хода 750 км.

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