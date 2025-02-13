Долгожданного соперника Toyota RAV4 от Subaru показали на новых фото

Новый Subaru Forester 6 поколения – долгожданный кроссовер. Автомобиль уже присоединился к сегменту недорогих SUV и оказался сильным соперником Toyota RAV4. Недорогую модель показали на новых фото как раз после того, как линейку существенно расширили.

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Как напоминает OBOZ.UA, недавно кроссовер Subaru Forester Wilderness 2026 модельного года рассекретили официально. Это особое исполнение популярной модели, которую подготовили к бездорожью с помощью специальных покрышек и увеличенного клиренса.

Также был представлен гибрид Subaru Forester 2025 года. Машина должна понравиться покупателям, спрос на гибриды становится все выше. Гибрид Subaru Forester года снаружи не отличается от стандартного исполнения. Здесь тот же геометричный дизайн с крупными элементами, который привлек много внимания со сменой поколений знаменитого кроссовера.

В основе конструкции – 2,5-литровый фирменный оппозитный ДВС и электромотор с батареей. Суммарная отдача – 194 л.с. Комбинированный расход топлива – 6,7 л/100 км.

Новый Forester 2025 года в стандартном исполнении отправился в продажу с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. Все версии модели оснащаются полноприводной трансмиссией.

OBOZ.UA ранее сообщал про недорогие новые автомобили, которые порадуют практичностью.