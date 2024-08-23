Самый дешевый электрокар Kia 2024 года показали в сети. Фото

Новый кроссовер Kia EV3 является самым дешевым электрокаром корейской компании в 2024 году. Уже известны цена и характеристики модели. Фактически автомобиль является бюджетной моделью следующего поколения в электрическом сегменте.

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Цена Kia EV3 – около 30 000 долларов. Но в дальнейшем линейку расширят более дорогими вариантами. Машину продемонстрировали на канале CarSpyMedia в YouTube.

В объективы попал тестовый прототип, который проходит ходовые испытания с замаскированным кузовом. Хотя дизайн уже раскрыли ранее официально. Машина очень похожа на концепт – новый Kia EV3 отправится в производство с довольно футуристичной внешностью.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

В движение новый электрический кроссовер Kia EV3 приводит силовая установка на 204 л.с. Батарейный блок емкостью 81 кВтч обеспечивает 600 км запаса хода. Есть и батарея на 58 кВтч. Со временем в линейке появится более мощная модификация. Главные соперники – Volvo EX30, Smart #1, Peugeot E-2008.

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