Дешевле Дастера: Hyundai показала бюджетный кроссовер для семьи

Бюджетный кроссовер Hyundai Alcazar 2024 года рассекретили официально после модернизации. Практичный семейный автомобиль получился немного дешевле Дастера и получил современный стильный дизайн.

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Детали стали известны благодаря сайту Hyundai. Дешевый кроссовер Hyundai Alcazar построен на базе компактного Creta, который недавно тоже претерпел рестайлинг и уже отправился в продажу.

Внешность выполнили в стиле других моделей Hyundai с большим количеством геометричных элементов. Задние фонари выглядят строго благодаря простому рисунку. В салоне – от 6 до 7 мест.

Уже известны детали оснащения Hyundai Alcazar 2024: двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, вентиляция кресел, панорамная крыша и прочие мелочи.

Двигатели Hyundai Alcazar:

бензиновый 1,5 л (115 л.с.);

бензиновый 1,5 л турбо (160 л.с.);

дизельный 1,5 л турбо (116 л.с.).

Цена Hyundai Alcazar 2024 года – от 20 000 долларов.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, к премьере готовят модернизированный недорогой кроссовер Kia Sportage – в сети уже появилось много вариантов возможного дизайна модели.