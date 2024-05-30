Самый дешевый электрокар Cadillac показали со всеми подробностями и ценами

Новый кроссовер Cadillac Optiq 2024 года оказался самым дешевым электрокаром знаменитого американского производителя премиальных автомобилей. Долгожданную модель показали со всеми деталями и ценами перед выходом на рынок.

Электрический кроссовер Cadillac приближается к рыночному дебюту в рамках стратегии полного перехода американского бренда на электромобили к 2030 году. А пока официально представили модель Optiq со всеми характеристиками, о чем рассказывает Motor1.

Дизайн уже показывали ранее. Теперь появились все характеристики и цены Cadillac Optiq 2024. Автомобиль выполнен в актуальном стиле для электрокаров компании. Для покупателей подготовили варианты мощностью 241 и 283 л.с.

Батарейные блоки емкостью 68 и 79 кВтч обеспечивают запас хода 536 и 600 км соответственно. Длина Optiq – 4822 мм (колесная база равна 2954 мм), ширина – 1912 мм, а высота составляет 1642 мм. Автомобиль крупный и должен получиться вместительным.

Стартовая цена Cadillac Optiq 2024 года – от 33 110 долларов. Но для китайского рынка. Американцы получат автомобиль более высокого класса, с соответствующим качеством и уровнем оснащения. Вдобавок мощность увеличилась до 300 л.с., а емкость батареи выросла до 85 кВтч. Цена – от 54 000 долларов.

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