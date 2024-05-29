Новую модель на базе недорогого электрокросса VW показали в подробностях

Новый кроссовер Cupra Tavascan на базе недорогого электромобиля Volkswagen ID.4 показали в подробностях в сети. Это кроссовер с мощной электрической силовой установкой. Вокруг машины ранее было много секретов, но теперь известны все детали.

Новый Cupra Tavascan 2024 выглядит современно, эффектно и необычно. Узкие фары, множество складок и острых граней на кузове, динамичный силуэт. Новинку продемонстрировали на канале Autogefühl.

В линейке – модификации мощностью 286 и 340 л.с., а запас хода от батареи емкостью 77 кВтч составит около 500 км.

В дальнейшем Cupra расширит линейку другими кроссоверами – Terramar и UrbanRebel. Каждый из них займет свою нишу в сегменте компактных и субкомпактных SUV.

Новый кроссовер Terramar пополнит модельную гамму испанского бренда до конца 2024 года и будет оснащаться исключительно гибридными силовыми агрегатами. Версия с PHEV сможет преодолевать на электротяге до 100 км.

Появление на рынке Cupra UrbanRebel запланировано на 2025 год. Переднеприводный кроссовер получит электропривод.

Ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой кроссовер Nissan с низким расходом топлива.