Самые выгодные б/у кроссоверы для покупки: топ авто за честные деньги

Эксперты определили самые выгодные б/у кроссоверы для покупки. Эти автомобили сегодня на вторичном рынке предлагают честную цену, ведь за несколько лет подешевели в разы.

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Очевидно, что, когда эти модели были новыми, производители сильно завышали цены. Время все расставило по местам – теперь эти кроссоверы подешевели в несколько раз в сравнении с новыми машинами. Список приводит Autocar.

Теперь, когда цены стали намного более привлекательными, каждый из этих автомобилей может заинтересовать своего покупателя. Однако важно отметить, что в списке есть и не слишком надежные или качественно собранные кроссоверы. Главный параметр, по которому составляли список, – именно выгода приобретения в сравнении с новой машиной.

Самые выгодные б/у кроссоверы для покупки:

Audi Q7;

BMW X5;

Dodge Nitro;

Ford Edge;

Hummer H3;

Hyundai Santa Fe;

Infiniti QX70;

Jeep Commander;

Kia Sportage;

Land Rover Freelander;

Lexus RX300;

MG GS;

Maserati Levante;

Mazda CX-7;

Mercedes-Benz GL;

Mini Countryman;

Mitsubishi Pajero;

Nissan Murano;

Porsche Cayenne;

Skoda Yeti;

Toyota Land Cruiser;

Volvo XC90.

OBOZREVATEL ранее сообщал о самых дешевых электромобилях, которые можно купить новыми в 2023 году.