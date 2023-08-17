Самые выгодные б/у кроссоверы для покупки: топ авто за честные деньги
Эксперты определили самые выгодные б/у кроссоверы для покупки. Эти автомобили сегодня на вторичном рынке предлагают честную цену, ведь за несколько лет подешевели в разы.
Очевидно, что, когда эти модели были новыми, производители сильно завышали цены. Время все расставило по местам – теперь эти кроссоверы подешевели в несколько раз в сравнении с новыми машинами. Список приводит Autocar.
Теперь, когда цены стали намного более привлекательными, каждый из этих автомобилей может заинтересовать своего покупателя. Однако важно отметить, что в списке есть и не слишком надежные или качественно собранные кроссоверы. Главный параметр, по которому составляли список, – именно выгода приобретения в сравнении с новой машиной.
Самые выгодные б/у кроссоверы для покупки:
- Audi Q7;
- BMW X5;
- Dodge Nitro;
- Ford Edge;
- Hummer H3;
- Hyundai Santa Fe;
- Infiniti QX70;
- Jeep Commander;
- Kia Sportage;
- Land Rover Freelander;
- Lexus RX300;
- MG GS;
- Maserati Levante;
- Mazda CX-7;
- Mercedes-Benz GL;
- Mini Countryman;
- Mitsubishi Pajero;
- Nissan Murano;
- Porsche Cayenne;
- Skoda Yeti;
- Toyota Land Cruiser;
- Volvo XC90.
OBOZREVATEL ранее сообщал о самых дешевых электромобилях, которые можно купить новыми в 2023 году.