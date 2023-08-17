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Самые выгодные б/у кроссоверы для покупки: топ авто за честные деньги

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
318
Hyundai Santa Fe

Эксперты определили самые выгодные б/у кроссоверы для покупки. Эти автомобили сегодня на вторичном рынке предлагают честную цену, ведь за несколько лет подешевели в разы.

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Очевидно, что, когда эти модели были новыми, производители сильно завышали цены. Время все расставило по местам – теперь эти кроссоверы подешевели в несколько раз в сравнении с новыми машинами. Список приводит Autocar.

Теперь, когда цены стали намного более привлекательными, каждый из этих автомобилей может заинтересовать своего покупателя. Однако важно отметить, что в списке есть и не слишком надежные или качественно собранные кроссоверы. Главный параметр, по которому составляли список, – именно выгода приобретения в сравнении с новой машиной.

Dodge Nitro

Самые выгодные б/у кроссоверы для покупки:

  • Audi Q7;
  • BMW X5;
  • Dodge Nitro;
  • Ford Edge;
  • Hummer H3;
  • Hyundai Santa Fe;
  • Infiniti QX70;
  • Jeep Commander;
  • Kia Sportage;
  • Land Rover Freelander;
  • Lexus RX300;
  • MG GS;
  • Maserati Levante;
  • Mazda CX-7;
  • Mercedes-Benz GL;
  • Mini Countryman;
  • Mitsubishi Pajero;
  • Nissan Murano;
  • Porsche Cayenne;
  • Skoda Yeti;
  • Toyota Land Cruiser;
  • Volvo XC90.

OBOZREVATEL ранее сообщал о самых дешевых электромобилях, которые можно купить новыми в 2023 году.