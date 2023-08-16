newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Самые дешевые электрокары 2023 года: топ авто от 19 000 долларов

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
816
Chevrolet Bolt

Специалисты составили список самых дешевых новых электромобилей 2023 года, которые можно купить в США. Выбор сегодня как никогда большой – цены начинаются ниже 20 000 долларов.

Видео дня

Список опубликовали в InsideEVs. Он содержит множество моделей, с ценами вплоть до 250 000 долларов за роскошные электрокары. Но мы в OBOZREVATEL выбрали только самые доступные – до 41 000 долларов.

Самые дешевые электромобили 2023 года:

  1. Chevrolet Bolt EV – $19 995;
  2. Chevrolet Bolt EUV – $21 295;
  3. Nissan Leaf – $29 135;
  4. Mini Cooper SE – $31 895;
  5. VW ID.4 – $32 790;
  6. Hyundai Kona Electric – $34 885;
  7. Mazda MX-30 – $35 485;
  8. Nissan Leaf Plus – $37 135;
  9. VW ID.4 Pro – $37 790;
  10. VW ID.4 S – $37 790;
  11. Tesla Model 3 – $38 130;
  12. Kia Niro EV – $40 875.
Mazda MX-30

Также при покупке важно учитывать основной параметр – запас хода. Здесь в основном представлены автомобили, способные преодолеть 400 км. Лучший из списка доступных – Tesla Model 3 с запасом хода более 430 км.

Хуже остальных справляется кроссовер Mazda MX-30. Дальность пробега на одной зарядке составляет 160 км.

OBOZREVATEL ранее сообщал о снижении цен на популярные модели Tesla.