Самые дешевые электрокары 2023 года: топ авто от 19 000 долларов
Специалисты составили список самых дешевых новых электромобилей 2023 года, которые можно купить в США. Выбор сегодня как никогда большой – цены начинаются ниже 20 000 долларов.
Список опубликовали в InsideEVs. Он содержит множество моделей, с ценами вплоть до 250 000 долларов за роскошные электрокары. Но мы в OBOZREVATEL выбрали только самые доступные – до 41 000 долларов.
Самые дешевые электромобили 2023 года:
- Chevrolet Bolt EV – $19 995;
- Chevrolet Bolt EUV – $21 295;
- Nissan Leaf – $29 135;
- Mini Cooper SE – $31 895;
- VW ID.4 – $32 790;
- Hyundai Kona Electric – $34 885;
- Mazda MX-30 – $35 485;
- Nissan Leaf Plus – $37 135;
- VW ID.4 Pro – $37 790;
- VW ID.4 S – $37 790;
- Tesla Model 3 – $38 130;
- Kia Niro EV – $40 875.
Также при покупке важно учитывать основной параметр – запас хода. Здесь в основном представлены автомобили, способные преодолеть 400 км. Лучший из списка доступных – Tesla Model 3 с запасом хода более 430 км.
Хуже остальных справляется кроссовер Mazda MX-30. Дальность пробега на одной зарядке составляет 160 км.
OBOZREVATEL ранее сообщал о снижении цен на популярные модели Tesla.