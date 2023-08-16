Самые дешевые электрокары 2023 года: топ авто от 19 000 долларов

Специалисты составили список самых дешевых новых электромобилей 2023 года, которые можно купить в США. Выбор сегодня как никогда большой – цены начинаются ниже 20 000 долларов.

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Список опубликовали в InsideEVs. Он содержит множество моделей, с ценами вплоть до 250 000 долларов за роскошные электрокары. Но мы в OBOZREVATEL выбрали только самые доступные – до 41 000 долларов.

Самые дешевые электромобили 2023 года:

Chevrolet Bolt EV – $19 995; Chevrolet Bolt EUV – $21 295; Nissan Leaf – $29 135; Mini Cooper SE – $31 895; VW ID.4 – $32 790; Hyundai Kona Electric – $34 885; Mazda MX-30 – $35 485; Nissan Leaf Plus – $37 135; VW ID.4 Pro – $37 790; VW ID.4 S – $37 790; Tesla Model 3 – $38 130; Kia Niro EV – $40 875.

Также при покупке важно учитывать основной параметр – запас хода. Здесь в основном представлены автомобили, способные преодолеть 400 км. Лучший из списка доступных – Tesla Model 3 с запасом хода более 430 км.

Хуже остальных справляется кроссовер Mazda MX-30. Дальность пробега на одной зарядке составляет 160 км.

OBOZREVATEL ранее сообщал о снижении цен на популярные модели Tesla.