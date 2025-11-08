УкраїнськаУКР
Самые важные новые автомобили: список недорогих машин

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
870
Rivian R3

Недорогие автомобили всегда смогут привлечь внимание покупателей. В ближайшие несколько лет появятся важные новинки, которые повлияют на всю индустрию благодаря прогрессивным решениям.

В Motor1 опубликовали список таких машин, которые ожидаются в 2026-2030 годах. Отмечается, что это по-настоящему важные модели: покупатели их очень ждут, а производители возлагают на эти автомобили огромные надежды.

Рассказываем о самых ожидаемых новинках, которые готовят к премьере в ближайшее время. Мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные машины из списка. Некоторые из них уже анонсированы официально, про другие производители пока лишь намекают.

Mazda Iconic SP

Самые ожидаемые новые автомобили:

  • Mazda (недорогой спорткар);
  • Nissan Silvia;
  • Rivian R3X;
  • Tesla Model 2;
  • Ford (бюджетный электрический пикап);
  • Ram (компактный пикап);
  • Toyota (недорогой пикап);
  • Hyundai Tucson;
  • Kia Telluride.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Honda готова отправить в продажу долгожданную новинку на базе Civic.