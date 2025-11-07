Honda подготовила к выходу на рынок новинку на базе недорогой модели Civic

Новая Honda Prelude 2026 года готовится к выходу на глобальный рынок и уже отправилась в продажу в Японии. Стильное купе на базе недорогой модели Honda Civic – долгожданный автомобиль, который привлекает внимание.

Как стало известно Carscoops, цена Honda Prelude в США стартует с 42 000 долларов. В продажу модель отправится до конца года. А после появится в Европе. Машина получилась недорогой по меркам спортивного сегмента, но в Японии дешевле – от $40 000.

Японское купе получило экономичную силовую установку от гибрида Honda Civic. Мощность составляет 200 л.с. Машину также оснастили деталями подвески и мощными тормозами от Honda Civic Type R.

Покупатели, которые надеялись на МКПП, такую коробку в машине не обнаружат. В компании умышленно отказались от механических переключений передач. Сегодня степень электрификации гибрида настолько высока, что оснащение МКПП перестало быть возможным. В старых поколениях гибридов это не было проблемой.

Гибрид Honda Prelude 2026 уже привлек много внимания и вызвал настоящий ажиотаж на домашнем рынке. Там зарегистрировали несколько тысяч заявок. При этом пока производитель способен отгружать около 300 машин в месяц.

