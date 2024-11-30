Самые популярные модели VW в Украине станут еще лучше

Недорогая модель Volkswagen ID.4 нравится покупателям и является любимой моделью украинцев в своем сегменте. Вместе с VW ID.3 два электрокара выступают на рынке как практичные и доступные EV. Скоро они станут еще лучше.

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По информации Motor1, немецкий автопроизводитель готовит редизайн моделей VW ID.3 и ID.4. Однако изменением внешности дело не обойдется – электромобили претерпят более масштабную модернизацию.

Анонсированы изменения в интерьерах. Машины получат модифицированные мультимедийные комплексы (в работе этих систем наблюдались проблемы) и увеличенное количество физических переключателей и настоящих кнопок. Безальтернативные сенсорные мониторы почти никому не понравились.

Ожидается, что новые Volkswagen ID.3 и ID.4 появятся к 2026 году. Однако в дальнейшем Volkswagen планирует еще более амбициозные разработки в сегменте EV. В создании нового Volkswagen Golf 9 поколения, который станет электрокаром, поможет Rivian.

Для машины готовят новую платформу Scalable Systems Platform (SSP). Разработка будет проходить в рамках совместного предприятия Volkswagen и Rivian стоимостью 5,8 млрд долларов.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый бюджетный электрокар Renault, который назвали лучшим автомобилем года.