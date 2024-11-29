Новый бюджетник Renault 5 назвали лучшим автомобилем года
Долгожданный бюджетный электрокар Renault 5 E-Tech EV 2024 года уже вышел на рынок по привлекательной цене. Низкая стоимость вместе с возможностями модели позволили назвать новинку лучшим автомобилем года.
Британские специалисты Top Gear выбрали именно Renault 5 победителем в номинации "Лучший автомобиль" уходящего 2024 года. Цена Renault 5 E-Tech – от 24 000 евро. Отличное предложение, действительно бюджетный автомобиль электрического сегмента. При этом в некоторых странах есть бонус в размере 4000 евро, и стоимость снижается до 20 000.
Этот автомобиль отражает совокупность потребительских качеств, которые позволять стать модели действительно массовой машиной. При этом эксперты назвали победителей и в других категориях.
Лучшие автомобили года-2024 Top Gear:
- Lamborghini Temerario – самая ожидаемая новинка 2025;
- Toyota – автопроизводитель года;
- McLaren 750S – лучший суперкар;
- Volkswagen ID.Buzz – минивэн года;
- Aston Martin Vanquish – лучший GT;
- Hyundai Santa Fe – лучший SUV;
- Kia EV3 – кроссовер года;
- Porsche Macan EV – лучший спортивный кроссовер;
- McMurtry Speirling – трековый автомобиль года;
- Volvo EX90 – премиальный семейный автомобиль;
- Suzuki Swift – лучший компакт;
- Dacia Duster – универсальный автомобиль;
- Renault 5 – лучший автомобиль 2024 года;
- Гордон Мюррей – премия достижений.
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