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Новый бюджетник Renault 5 назвали лучшим автомобилем года

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
819
Renault 5 E-Tech electric

Долгожданный бюджетный электрокар Renault 5 E-Tech EV 2024 года уже вышел на рынок по привлекательной цене. Низкая стоимость вместе с возможностями модели позволили назвать новинку лучшим автомобилем года.

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Британские специалисты Top Gear выбрали именно Renault 5 победителем в номинации "Лучший автомобиль" уходящего 2024 года. Цена Renault 5 E-Tech – от 24 000 евро. Отличное предложение, действительно бюджетный автомобиль электрического сегмента. При этом в некоторых странах есть бонус в размере 4000 евро, и стоимость снижается до 20 000.

Этот автомобиль отражает совокупность потребительских качеств, которые позволять стать модели действительно массовой машиной. При этом эксперты назвали победителей и в других категориях.

Renault 5 E-Tech electric

Лучшие автомобили года-2024 Top Gear:

  • Lamborghini Temerario – самая ожидаемая новинка 2025;
  • Toyota – автопроизводитель года;
  • McLaren 750S – лучший суперкар;
  • Volkswagen ID.Buzz – минивэн года;
  • Aston Martin Vanquish – лучший GT;
  • Hyundai Santa Fe – лучший SUV;
  • Kia EV3 – кроссовер года;
  • Porsche Macan EV – лучший спортивный кроссовер;
  • McMurtry Speirling – трековый автомобиль года;
  • Volvo EX90 – премиальный семейный автомобиль;
  • Suzuki Swift – лучший компакт;
  • Dacia Duster – универсальный автомобиль;
  • Renault 5 – лучший автомобиль 2024 года;
  • Гордон Мюррей – премия достижений.

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