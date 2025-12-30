Самые надежные среди экономичных: эксперты назвали 3 лучшие машины

Гибридные автомобили известны как самые экономичные машины на рынке. Именно поэтому они в первую очередь привлекают внимание покупателей, которые также хотели бы найти самое надежное транспортное средство.

Видео дня

Эксперты GOBankingRates как раз назвали 3 лучшие машины среди гибридных моделей. Это недорогие автомобили, которые отличаются высочайшей надежностью. На вторичном рынке эти машины еще дешевле, и у них высокий запас прочности.

Самые надежные гибридные автомобили:

Kia Sportage;

Hyundai Sonata;

Toyota Prius.

Примечательно, что список получился разнообразным. Toyota Prius – классический небольшой хэтчбек, Hyundai Sonata – просторный седан, а Kia Sportage – популярный кроссовер. Вдобавок аналитики определили худшие гибридные машины, которые отличаются низкой надежностью.

Худшие гибриды:

Ford Escape Hybrid;

Chevrolet Malibu Hybrid;

Chrysler Pacifica Hybrid.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про лучшие новые автомобили 2025 года.