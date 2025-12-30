Лучшие машины 2025 года: топ-5 недорогих автомобилей

Новые автомобили постоянно дорожают. Но в 2025 году появилось несколько амбициозных машин, которые сочетают ключевые качества именно с доступностью. Мы выбрали топ-5 именно таких моделей.

Видео дня

Все они рассекречены официально в подробностях. И каждый оказался лучшим в сегменте, сумев привлечь внимание. OBOZ.UA выбрал наиболее интересные автомобили в самых популярных классах. Главный критерий – доступность.

Лучший кроссовер

Новый Hyundai Palisade – второе поколение очень удачной и популярной модели для большой семьи. Преемник улучшился по всем направлениям, но сохранил доступность.

Лучший электрокар

Nissan Leaf 3 поколения дебютировал как кроссовер. Это долгожданный автомобиль, который с запасом оказался главной новинкой сегмента EV в 2025 году.

Лучший компакт

Новый Renault Twingo E-Tech – возвращение городского хита. Модель постарается заново завоевать любовь европейцев.

Лучший спорткар

Японское купе Honda Prelude – очевидный фаворит 2025 года в своем классе. Недорогие спорткары появляются очень редко!

Лучший внедорожник

Без сомнений, простой и забавный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ привлек много внимание. Похоже, этот крепкий бюджетник станет очень популярным.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый кроссовер Bentley.