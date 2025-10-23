Самые надежные и экономичные: эксперты назвали 5 лучших машин

Среди б/у автомобилей всегда можно найти надежные экономичные предложения. И цены намного ниже в сравнении с новыми машинами. В особенности это актуально для гибридов, среди которых эксперты выбрали 5 лучших машин.

Надежность очень интересует покупателей машин с пробегом. Среди гибридных машин такие тоже есть, даже несмотря на техническую сложность. Эти 5 б/у авто, которые отобрали эксперты iSeeCars, никого не разочаруют.

Нас интересует то, что у представителей этого списка высокие шансы преодолеть пробег в 250 000 миль (или 400 000 км).

Самые надежные гибриды с пробегом:

Toyota Highlander Hybrid; Lexus RX (hybrid); Toyota Prius; Toyota Camry Hybrid; Toyota Avalon Hybrid.

Неудивительно, что в список лучших попали модели концерна Toyota. Эта японская компания известна как популяризатор гибридного привода в массовых автомобилях.

