Самые надежные и экономичные: эксперты назвали 5 лучших машин
Среди б/у автомобилей всегда можно найти надежные экономичные предложения. И цены намного ниже в сравнении с новыми машинами. В особенности это актуально для гибридов, среди которых эксперты выбрали 5 лучших машин.
Надежность очень интересует покупателей машин с пробегом. Среди гибридных машин такие тоже есть, даже несмотря на техническую сложность. Эти 5 б/у авто, которые отобрали эксперты iSeeCars, никого не разочаруют.
Нас интересует то, что у представителей этого списка высокие шансы преодолеть пробег в 250 000 миль (или 400 000 км).
Самые надежные гибриды с пробегом:
- Toyota Highlander Hybrid;
- Lexus RX (hybrid);
- Toyota Prius;
- Toyota Camry Hybrid;
- Toyota Avalon Hybrid.
Неудивительно, что в список лучших попали модели концерна Toyota. Эта японская компания известна как популяризатор гибридного привода в массовых автомобилях.
