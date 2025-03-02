Самые мощные японские автомобили: рейтинг с фото

Когда-то мощность двигателя авто определялась его объемом. Однако это давно уже не так – автопроизводители научились выжимать из силовой установки максимум с помощью турбокомпрессоров и гибридных технологий.

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Особенно в этом преуспели японские автобренды. И издание TopSpeed решило рассказать об их лучших разработках. Вот рейтинг 10 японских автомобилей, максимизирующих мощность и эффективность с самым высоким показателем лошадиных сил на литр объема двигателя.

Lexus RC F

94 лошадиные силы на литр

Бренд Lexus выпускает одни из самых комфортабельных и роскошных седанов и внедорожников, но RC F ломает этот шаблон. Маленькое двухдверное купе относят к спортивному семейству. И все благодаря адаптивной подвеске, дифференциалу повышенного трения и тормозам Brembo, а также другим спортивным наработкам. Впрочем, главная фишка RC F – это его 5,0-литровый V8 двигатель, который, по сегодняшним меркам, может показаться старомодным. Однако он все еще выдает невероятные 472 лошадиные силы. И это поражает.

Toyota GR 86

95 лошадиных сил на литр

Некоторые энтузиасты говорят, что 228-сильная Toyota GR 86 и ее двоюродный брат Subaru BRZ нуждаются в большей мощности. Что справедливо в эпоху, когда 300-сильный автомобиль является нормой. Однако в пересчете на литры объема двигателя выходит 95 л. с., что очень и очень неплохо. Нет, Toyota GR 86 не будет вдавливать вас в сиденье при быстром ускорении, но оснащенный шестиступенчатой механической коробкой передач производительный двигатель все же порадует водителя своими способностями. Автоматическая коробка у этой же модели также работает отлично, но она лучше подходит для езды по городу.

Honda Civic Si

100 лошадиных сил на литр

Когда речь идет о получении наибольшей мощности на литр, Honda Civic Si 1999 года была одной из лучших в свое времы. Тогда достижение 100 лошадиных сил на литр поражало, особенно для двигателя без наддува. Что сделало силовую установку этого Civic еще более невероятной, это технология Honda VTEC, которая оптимизирует поток воздуха на более высоких оборотах, что позволяет двигателю работать более эффективно вплоть до его красной линии в 8000 об/мин. Помимо двигателя, Civic Si 1999 год также был прекрасным универсалом и отличным ежедневным транспортным средством. Его подвеска была более жесткой, чем у его обычного аналога, однако все еще достаточно комфортной. Этот Civic Si был веселым, эффективным и спортивным купе.

Subaru WRX

113 лошадиных сил на литр

Subaru WRX – мощный седан с раллийным характером. Он оснащен турбированным 2,4-литровым двигателем мощностью 271 лошадиную силу, что соответствует 113 лошадиным силам на литр. С такой мощностью и системой симметричного полного привода WRX может легко преодолевать грунтовые дороги, не теряет мощности в непогоду и прекрасно ведет себя в более благоприятных условиях. Кроме мощности, четырехдверная архитектура WRX делает его очень практичным, когда дело касается перевозки людей и вещей.

Lexus LFA

117 лошадиных сил на литр

Хотя Lexus показал, что может построить настоящий спортивный автомобиль, как RC F и LC 500, его лучшим достижением в этом классе стала модель LFA. Она недолго продержалась на автомобильном рынке, преимущественно потому, что была редкостью и обладала ценником в 375 000 долларов. Но нельзя отрицать, что Lexus LFA являлся мощным автомобилем. Под его капотом находился большой 4,8-литровый двигатель V10, который мог вращаться до 9000 об/мин, выдавая при этом потрясающие 553 лошадиные силы. То есть 117 лошадиных сил на литр. Кстати, цены на подержанные LFA сейчас доходят до 1 миллиона долларов и даже превышают этот показатель.

Honda S2000

120 лошадиных сил на литр

Относительно лошадиных сил на литр, Honda S2000 не имела себе равных в начале нулевых. Ранние версии S2000 были оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 240 лошадиных сил, что в пересчете составляло 120 лошадиных сил на литр. Это много, учитывая, что модель выдавала такую мощность без помощи турбокомпрессора. Хотя двигатель использовал технологию VTEC и мог достигать 9000 об/мин. Однако Honda переработала его для более поздних модельных годов и увеличила рабочий объем до 2,2 литра, что, в свою очередь, увеличило крутящий момент, но снизило соотношение лошадиных сил на литр двигателя.

Toyota GR Supra

127 лошадиных сил на литр

Двигатель Toyota GR Supra был спроектирован инженерами BMW. Прочная турбированная рядная шестицилиндровая установка выдает 382 лошадиные силы, что эквивалентно 127 лошадиным силам на литр. В сущности, это как иметь три двигателя Nissan Versa под капотом. Несмотря на это, GR Supra – это быстрый спортивный автомобиль с агрессивным внешним видом, который обязательно привлечет внимание где угодно. Он также хорошо реагирует на модификации, поэтому любой автолюбитель, желающий извлечь больше мощности из двигателя, может сделать это достаточно легко. Некоторые тюнеры даже смогли выжать почти 1000 лошадиных сил из своих GR Supra.

Nissan Z

133 лошадиных сил на литр

Nissan Z имеет ретро-облик, напоминающий множество стилистических приемов выпушенного в девяностых 300ZX. Его мускулистая архитектура и общий дизайн делают его непохожим ни на что другое на дороге сегодня, даже среди спортивных автомобилей. Однако Nissan Z попал в этот список не за внешность. Он поражает 3,0-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, который выдает 420 лошадиных сил или 133 лошадиные силы на литр. Это на 100 лошадиных сил больше чем у 300ZX, что показывает, насколько Nissan усовершенствовал этот автомобиль с помощью новых технологий.

Acura Integra Type S

160 лошадиных сил на литр

Acura Integra Type S – это самый доступный уровень комплектации для данной модели. Под его капотом находится 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 320 лошадиных сил или целых 160 лошадиных сил на литр. Столь мощный двигатель соединен с плавной шестиступенчатой механической коробкой передач, которая делает впечатление от вождения еще лучшим. Но что делает Integra действительно особенной, так это ее общая практичность благодаря четырем дверям и форме хэтчбека.

Toyota GR Corolla

187,5 лошадиных сил на литр

Toyota GR Corolla – настоящее четырехколесное чудо. Он основан на популярном пригородном хэтчбеке, но оснащен мощным трехцилиндровым двигателем, выдающим потрясающие 300 лошадиных сил. Таким образом, он занимает первое место в этом списке с его поразительной мощностью 187,5 лошадиных сил на литр. Следует иметь в виду, что обычный хэтчбек Corolla выдает 169 лошадиных сил, поэтому эту модификацию называют настоящей ракетой. Более того, полноприводная система GR Corolla может распределять мощность на все четыре колеса в разных конфигурациях одним нажатием кнопки, чтобы добиться лучшего сцепления с дорогой на любой поверхности.

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