Самые надежные автомобили 2025 года: 10 лучших машин
Эксперты назвали самые надежные автомобили 2025 года в рамках свежего исследования. И составили соответствующий рейтинг, в который вошли 10 лучших машин по многим параметрам. Это в основном недорогие модели известных брендов.
О результатах исследования рассказали на сайте Consumer Reports. Каждый автомобиль в рейтинге отличается надежностью и другими важными потребительскими качествами.
Лучшие автомобили 2025 года по версии Consumer Reports:
- Nissan Sentra;
- Toyota Camry;
- Subaru Crosstrek;
- Subaru Forester;
- Toyota RAV4 PHEV;
- Toyota Highlander Hybrid;
- Lexus NX 350h (и 450h+);
- BMW X5 (и X5 PHEV);
- Tesla Model Y;
- Ford Maverick.
Авторы исследования назвали лучшие модели, которые считают наиболее надежными в 2025 году среди новых машин. Кроме того, этими автомобилями владельцы довольны больше всего. Учитывали также безопасность и результаты тестов.
Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про лучшие недорогие модели среди новых автомобилей.