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Самые надежные автомобили 2025 года: 10 лучших машин

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
243
Ford Maverick

Эксперты назвали самые надежные автомобили 2025 года в рамках свежего исследования. И составили соответствующий рейтинг, в который вошли 10 лучших машин по многим параметрам. Это в основном недорогие модели известных брендов.

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О результатах исследования рассказали на сайте Consumer Reports. Каждый автомобиль в рейтинге отличается надежностью и другими важными потребительскими качествами.

Лучшие автомобили 2025 года по версии Consumer Reports:

  • Nissan Sentra;
  • Toyota Camry;
  • Subaru Crosstrek;
  • Subaru Forester;
  • Toyota RAV4 PHEV;
  • Toyota Highlander Hybrid;
  • Lexus NX 350h (и 450h+);
  • BMW X5 (и X5 PHEV);
  • Tesla Model Y;
  • Ford Maverick.
Subaru Crosstrek Hybrid

Авторы исследования назвали лучшие модели, которые считают наиболее надежными в 2025 году среди новых машин. Кроме того, этими автомобилями владельцы довольны больше всего. Учитывали также безопасность и результаты тестов.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про лучшие недорогие модели среди новых автомобилей.