Самые надежные автомобили 2025 года: 10 лучших машин

Эксперты назвали самые надежные автомобили 2025 года в рамках свежего исследования. И составили соответствующий рейтинг, в который вошли 10 лучших машин по многим параметрам. Это в основном недорогие модели известных брендов.

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О результатах исследования рассказали на сайте Consumer Reports. Каждый автомобиль в рейтинге отличается надежностью и другими важными потребительскими качествами.

Лучшие автомобили 2025 года по версии Consumer Reports:

Nissan Sentra;

Toyota Camry;

Subaru Crosstrek;

Subaru Forester;

Toyota RAV4 PHEV;

Toyota Highlander Hybrid;

Lexus NX 350h (и 450h+);

BMW X5 (и X5 PHEV);

Tesla Model Y;

Ford Maverick.

Авторы исследования назвали лучшие модели, которые считают наиболее надежными в 2025 году среди новых машин. Кроме того, этими автомобилями владельцы довольны больше всего. Учитывали также безопасность и результаты тестов.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про лучшие недорогие модели среди новых автомобилей.